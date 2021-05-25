أخبار عاجلة

ماكرون: فرنسا مستعدة للعب دور لإعادة إطلاق عملية سياسية عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

Lebanon 24
25-05-2021 | 11:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باريس ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين وتدعو إلى استئناف عملية السلام
lebanon 24
26/05/2021 05:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سنواصل جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين
lebanon 24
26/05/2021 05:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية: إطلاق النار على شاب فلسطيني بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب حي الشيخ جراح في القدس
lebanon 24
26/05/2021 05:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى أعضاء الوفد الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية وعرض معهم تطورات عملية التفاوض
lebanon 24
26/05/2021 05:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website