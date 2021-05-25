أخبار عاجلة

بلينكن: أي خطوات تهدد الاستقرار وحل الدولتين سوف نعترض عليها

Lebanon 24
25-05-2021 | 13:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني: الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى تهدد الاستقرار والأمن ويغذي التطرف والكراهية
lebanon 24
26/05/2021 05:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: اللقاءات مع مصر ستستمر في الفترة المقبلة بشأن الخطوات التي سنُقدم عليها لتطبيع العلاقات
lebanon 24
26/05/2021 05:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: لدينا مشاكل أساسية مع إيران بسبب دعمها للإرهاب وتهديد الاستقرار
lebanon 24
26/05/2021 05:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
روحاني: واشنطن انتهكت الاتفاق النووي وعليها رفع جميع العقوبات والعودة إلى الاتفاق بخطوات عملية
lebanon 24
26/05/2021 05:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website