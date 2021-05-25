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نصر الله: في ظل كل ما يحصل في فلسطين كان هناك دول عربية تدخل في التطبيع وتعمل على تلميع صورة الكيان الاسرائيلي

Lebanon 24
25-05-2021 | 14:00
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