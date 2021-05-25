نصرالله: محور المقاومة وقياداته في مثل هذه الأحداث على تواصل ساعاتي ويتصرفون بعقل وحكمة ومسؤولية ما تقتضيه المصلحة ولا يخضعون للمزايدات والعواطف

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