أخبار عاجلة

نصر الله: من أهم مظاهر الفشل الضياع إذ أن إسرائيل ذهبت إلى هذه المعركة وهي ضائعة

Lebanon 24
25-05-2021 | 14:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: أهم مظاهر الفشل في المعركة الأخيرة عدم إقدام العدو على خوض حرب برية كما أنّه فشل في تقديم صورة انتصار
lebanon 24
26/05/2021 05:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: فشل العدو في منع إطلاق الصواريخ ولم ينجح في منع وصول عدد كبير منها إلى المدن التي يقطنها الإسرائيليون
lebanon 24
26/05/2021 05:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: عندما يصبح الإسرائيلي يشعر بانعدام الأمن في كل فلسطين أهون ما يمكن أن يقوم به هو الرحيل
lebanon 24
26/05/2021 05:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المس بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى حرب إقليمية وزوال كيان إسرائيل
lebanon 24
26/05/2021 05:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website