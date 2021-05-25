أخبار عاجلة

سفير السعودية في اليمن: الحوثيون لم يستجيبوا لمبادرة وقف إطلاق النار ويواصلون القتال

Lebanon 24
25-05-2021 | 15:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي إلى اليمن: نرحب بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار ودعم المسار السياسي
lebanon 24
26/05/2021 05:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شكوك حول جدية "الحوثيين" بقبول المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار
lebanon 24
26/05/2021 05:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية قطر: نرحّب بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن
lebanon 24
26/05/2021 05:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن (الجزيرة)
lebanon 24
26/05/2021 05:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website