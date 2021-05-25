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مجلس الوزراء السعودي يؤكد مواصلة المملكة جهودها لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
25-05-2021 | 15:47
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