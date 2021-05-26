روحاني: كل شيء بات جاهزاً لتحقيق نتيجة في مفاوضات فيينا وإعادة تفعيل الاتفاق النووي وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى لرفع العقوبات عن إيران

Lebanon 24