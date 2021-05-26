رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: نجتمع اليوم من أجل لبنان وقضيّتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فوراً ومن دون حكومة لا معالجات

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