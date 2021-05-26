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بشارة الأسمر: لبنان بحاجة إلى 5 سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم ومن أين سيتمّ تأمين الأموال؟ هل مِن أموال المودعين؟

Lebanon 24
26-05-2021 | 04:10
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