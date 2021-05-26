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الجيش السوداني: قواتنا المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية

Lebanon 24
26-05-2021 | 14:35
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