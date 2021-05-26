‏انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراة ⁧‫فياريال‬⁩ و ⁧مانشستر يونايتد‬⁩ في نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل (1-1) واللجوء إلى ركلات الترجيح

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