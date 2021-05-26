أخبار عاجلة

إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز استخدام عقار جديد يعتمد التكنولوجيا الحيوية لعلاج كورونا

Lebanon 24
26-05-2021 | 19:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إدارة الغذاء والدواء الأميركية ترخص بالاستخدام الطارئ لـ"سوتروفيماب" لعلاج المصابين بمرض كوفيد 19
lebanon 24
28/05/2021 00:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الغذاء والدواء الأميركية: المطعّمون لم يعودوا بحاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة
lebanon 24
28/05/2021 00:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تجيز استخدام لقاح فايزر للوقاية من كورونا للاستخدام الطارئ للفئة العمرية 12-15 سنة
lebanon 24
28/05/2021 00:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة الأميركية‬⁩: 42.810 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و853 وفاة
lebanon 24
28/05/2021 00:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:41 | 2021-05-27
17:38 | 2021-05-27
17:24 | 2021-05-27
17:18 | 2021-05-27
16:55 | 2021-05-27
16:44 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website