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اقدم مجهولون على القاء قنبلة صوتية باتجاه مخفر بلدة نبحا وقد انفجرت قرب مدخل المخفر من دون تسجيل اصابات

Lebanon 24
27-05-2021 | 00:38
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