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وزيرة الخارجية السودانية تتوجه إلى نيجيريا في مستهل جولة إفريقية لكسب تأييد موقف السودان الداعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

Lebanon 24
27-05-2021 | 03:23
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