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ماكرون: مجازر رواندا كانت تهدف للقضاء على "التوتسي" وفرنسا لم تكن متواطئة في الإبادة في رواندا

Lebanon 24
27-05-2021 | 05:18
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