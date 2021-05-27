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البابا فرنسيس في رسالة الى الرئيس عون: اصلي لكي يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية ومعاونيه ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء

Lebanon 24
27-05-2021 | 06:31
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البابا فرنسيس برسالة الى الرئيس عون: لبنان لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا
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28/05/2021 00:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس في رسالة الى الرئيس عون: لبنان لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره
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28/05/2021 00:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نوجّه شكرنا للبابا فرنسيس للموقف الأساسي الواضح الذي أعلنه في رسالته إلى رئيس الجمهورية الذي أكّد فيه أهمية حفاظ لبنان على هويته
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28/05/2021 00:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس متمنياً تحقق زيارته الى لبنان: ارفع الدعاء الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من اجل الخير العام فيه
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28/05/2021 00:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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