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مصادر مطلعة لـ"الشرق": القاهرة وجهت الدعوة لحماس وإسرائيل لعقد اجتماعات غير مباشرة في مصر قريبا

Lebanon 24
27-05-2021 | 06:58
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