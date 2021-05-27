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نزوح عشرات الآلاف من السكان من مدينة غوما في شرق الكونغو خوفا من ثوران بركاني آخر في جبل نيراغونغو

Lebanon 24
27-05-2021 | 09:17
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