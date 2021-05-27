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الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011 لعام إضافي (روسيا اليوم)

Lebanon 24
27-05-2021 | 10:23
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