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واشنطن تعبر عن أسفها لقرار مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق في العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

Lebanon 24
27-05-2021 | 12:54
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