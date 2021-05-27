أخبار عاجلة

علوش للـOTV: التواصل بين الحريري وبري دائم والحراك القائم قد يكون مخرجا لانتاج حكومة والمهل قد تكون بالساعات لا بالايام لتبيان الخيط الابيض من الاسود

Lebanon 24
27-05-2021 | 14:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
علوش للـ"ام تي في": مجلس النواب أكّد أن تكليف الحريري هو دستوري والحلّ الأسرع الآن هو بتأليف حكومة مهمة قادرة على إدارة الأزمة والإنهيار
lebanon 24
28/05/2021 00:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: ما على فخامة الرئيس إلا الافراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة وأعطى البرلمان الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة
lebanon 24
28/05/2021 00:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لبنان يلزمه حكومة من الإختصاصيين تكون مدعومة من القوى السياسية والبرلمانية الأساسية من دون ان يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها
lebanon 24
28/05/2021 00:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري باق رئيسا مكلفا وعلوش لـ"لبنان 24": لا تدقيق جنائيا بلا حكومة
lebanon 24
28/05/2021 00:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:55 | 2021-05-27
17:41 | 2021-05-27
17:38 | 2021-05-27
17:24 | 2021-05-27
17:18 | 2021-05-27
16:55 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website