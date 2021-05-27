أخبار عاجلة

نعمة افرام: أنا متجه لاعلان حركة ومشروع بناء لبنان الجديد في آخر محاولة جدية لكل شخص يعتبر أن لبنان هو مركز العلم والمستشفيات والجمال والانفتاح (MTV)

Lebanon 24
27-05-2021 | 15:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية هنغاريا من مركزية "التيار": نرفض أيّ محاولة ضغط خارجي على لبنان أو الموجهة لحزب أو حركة سياسية أو التي تستهدف طائفة دينية أو حزباً يمثل طائفة دينية معيّنة
lebanon 24
28/05/2021 00:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: نجتمع اليوم من أجل لبنان وقضيّتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فوراً ومن دون حكومة لا معالجات
lebanon 24
28/05/2021 00:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامية لبنانية في العناية المركزة.. سقطت على رأسها وغابت عن الوعي!
lebanon 24
28/05/2021 00:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: إن لبنان يستحق محاولة جديدة ويستحق طريقة أخرى ويستحق نتيجة غير الفشل
lebanon 24
28/05/2021 00:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:55 | 2021-05-27
17:41 | 2021-05-27
17:38 | 2021-05-27
17:24 | 2021-05-27
17:18 | 2021-05-27
16:55 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website