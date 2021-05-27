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أخبار عاجلة
مجلس الأمة الكويتي يوافق على إجراء تعديلات على "قانون مقاطعة إسرائيل" لتوسيع نطاقه
Lebanon 24
27-05-2021
|
15:28
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