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بعض القرى في محافظة عكار تشهد إطلاق مفرقعات نارية في الهواء ابتهاجاً بفوز بشار الأسد رئيساً لسوريا

Lebanon 24
27-05-2021 | 15:59
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