أخبار عاجلة

عراجي عبر "تويتر": مزاريب التهريب راح تبقى وما حدا ناوي يسكرها البنزين والدواء والسلع الغذائية المدعومة قسم كبير عما يتهرب البلد عايش بدويخة الفساد والتهريب

Lebanon 24
27-05-2021 | 18:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اجتماع في مجدليون عرض تنظيم تأمين اللحوم والسلع الغذائية المدعومة لصيدا ومنطقتها ومراقبة وضبط أي تلاعب بأسعارها
lebanon 24
28/05/2021 16:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عراجي عبر "تويتر": تعقد لجنة الصحة النيابية غدآ الأربعاء اجتماعاً بمجلس النواب لمناقشة ارتفاع إصابات كورونا بعد فتح البلد بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وامتلاء غرف عنايات كورونا بالمرضى
lebanon 24
28/05/2021 16:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصم عراجي عبر "تويتر": مراحل فتح البلد تدريجيآ فشلت
lebanon 24
28/05/2021 16:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: اللبنانيون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين
lebanon 24
28/05/2021 16:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:34 | 2021-05-28
09:23 | 2021-05-28
09:10 | 2021-05-28
09:02 | 2021-05-28
08:46 | 2021-05-28
08:08 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website