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الخارجية الأميركية: نشعر بالغضب من مواجهة متظاهرين عراقيين سلميين مطالبين بالإصلاح بعنف وحشي

Lebanon 24
27-05-2021 | 18:31
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