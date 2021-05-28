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بوتين يبرق مهنئاً إلى الأسد لمناسبة فوزه بالانتخابات: نتائج التصويت أكدت ثقة مواطنيكم في الاستمرار تحت قيادتكم لتثبيت الوضع في سوريا

Lebanon 24
28-05-2021 | 06:00
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