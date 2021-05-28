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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما

Lebanon 24
28-05-2021 | 10:43
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