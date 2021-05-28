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الأسد: اختيار الشعب لي شرف عظيم لا يرقى إليه إلا شرف الانتماء لهذا الشعب

Lebanon 24
28-05-2021 | 13:08
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