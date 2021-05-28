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الإمارات تعتبر أن أمنها وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تهديد لأمنها

Lebanon 24
28-05-2021 | 13:15
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