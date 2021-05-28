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وزير المالية المصري: سنستلم 1.6 مليار دولار من صندوق النقد قبل نهاية حزيران

Lebanon 24
28-05-2021 | 17:47
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