أخبار عاجلة

إندونيسيا: حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا

Lebanon 24
28-05-2021 | 18:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الهند تتجاوز حاجز 250 ألفا
lebanon 24
29/05/2021 16:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 300 ألف
lebanon 24
29/05/2021 16:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة: وفيات كورونا في العالم تتجاوز 3.5 مليون حالة
lebanon 24
29/05/2021 16:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
‏البرازيل: وفيات كورونا تقترب من 450 ألفا
lebanon 24
29/05/2021 16:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:09 | 2021-05-29
09:07 | 2021-05-29
09:01 | 2021-05-29
08:39 | 2021-05-29
08:21 | 2021-05-29
08:08 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website