الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يكشف عن نشر قوات عسكرية بمدينة كالي بجنوب غرب البلاد بعد مقتل 3 أشخاص على الأقل باحتجاجات عنيفة بشكل متزايد ووسط تعطل محادثات لإنهاء الانتفاضة الاجتماعية

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