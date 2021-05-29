أخبار عاجلة

الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يكشف عن نشر قوات عسكرية بمدينة كالي بجنوب غرب البلاد بعد مقتل 3 أشخاص على الأقل باحتجاجات عنيفة بشكل متزايد ووسط تعطل محادثات لإنهاء الانتفاضة الاجتماعية

Lebanon 24
29-05-2021 | 06:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصادر أميركية: مقتل 8 أشخاص جراء إطلاق نار في كاليفورنيا
lebanon 24
30/05/2021 01:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين بمدينة يكاترينبرج الروسية موسك
lebanon 24
30/05/2021 01:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية ليبيا: على تركيا التعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية بالبلاد
lebanon 24
30/05/2021 01:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الأميركية تعلن مقتل 3 أشخاص على الأقل في أوستن بولاية تكساس بعد الإبلاغ عن مهاجم طليق (رويترز)
lebanon 24
30/05/2021 01:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:05 | 2021-05-29
18:04 | 2021-05-29
17:03 | 2021-05-29
16:42 | 2021-05-29
16:02 | 2021-05-29
15:55 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website