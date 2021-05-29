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الرئاسة المصرية: السيسي يستعرض خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر وتوزيع محطات التحلية على مستوى الجمهورية

Lebanon 24
29-05-2021 | 11:40
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