أخبار عاجلة

وزارة الصحة: عدد الملقحين ضمن ماراثون استرازينيكا بلغ مساحة الوطن 10452

Lebanon 24
29-05-2021 | 11:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: مركز الصليب الأحمر اللبناني في انطلياس يعلن عن تمديد ماراثون استرازينيكا الى الساعة ٨ مساء"
lebanon 24
30/05/2021 01:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري: يجب ألا يؤخَذ لقاح "أسترازينيكا" لمَن هم دون الثلاثين عاماً وقرار وزارة الصحة غير مسؤول عندما تمّ السماح للمنصة بإرسال رسائل نصّية لهؤلاء من أجل أخذ هذا اللقاح ونطالب بتصحيح هذه الدعوات (MTV
lebanon 24
30/05/2021 01:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزني وقّع مرسوم نقل اعتماد إلى موازنة وزارة الصحة لتغطية كلفة شراء جرعات من استرازينيكا
lebanon 24
30/05/2021 01:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة لا تمانع الإستيراد الخاص للقاح... ماذا عن وثيقة الملقحين؟
lebanon 24
30/05/2021 01:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:05 | 2021-05-29
18:04 | 2021-05-29
17:03 | 2021-05-29
16:42 | 2021-05-29
16:02 | 2021-05-29
15:55 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website