أخبار عاجلة

السعودية: 1106 إصابات و14 وفاة جديدة بكورونا

Lebanon 24
29-05-2021 | 12:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
في لبنان...6 حالات وفاة جديدة بكورونا فماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
30/05/2021 01:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يسجّل 26 وفاة و1007 إصابات جديدة بكورونا
lebanon 24
30/05/2021 01:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة السعودية: تسجيل 937 إصابة جديدة بـكورونا وشفاء 1120 و 11 وفاة
lebanon 24
30/05/2021 01:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بكورونا
lebanon 24
30/05/2021 01:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2021-05-29
18:05 | 2021-05-29
18:04 | 2021-05-29
17:03 | 2021-05-29
16:42 | 2021-05-29
16:02 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website