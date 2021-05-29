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حركة الجهاد تهدد إسرائيل بقصف تل أبيب إذا نفذت أي اغتيالات ضد قادتها

Lebanon 24
29-05-2021 | 12:36
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