وزير الصحة: هذا اليوم الماراتوني سيتكرر كل اسبوع وفقا للحاجة ووفق عدد اللقاحات المتوفرة وسيطال الاسبوع المقبل بعض المناطق والمراكز الجديدة وعدد متلقي اللقاح اليوم بلغ 10521 (LBCI)

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