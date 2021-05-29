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وزير الصحة: هذا اليوم الماراتوني سيتكرر كل اسبوع وفقا للحاجة ووفق عدد اللقاحات المتوفرة وسيطال الاسبوع المقبل بعض المناطق والمراكز الجديدة وعدد متلقي اللقاح اليوم بلغ 10521 (LBCI)

Lebanon 24
29-05-2021 | 13:10
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