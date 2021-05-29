أخبار عاجلة

طوني فرنجية: الطبقة السياسية الحالية لم تكن على قدر تطلعات الشعب والشباب ويمكننا احداث فرق واعادة لبنان الى ساحة المنافسة مع البلاد المتطورة (MTV)

Lebanon 24
29-05-2021 | 14:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الراعي في عظة الأحد: رغم الأزمة السياسية والضائقة المعيشية ندعو الشعب للحفاظ على الكيان اللبناني ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة
lebanon 24
30/05/2021 01:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ليس كل الطبقة السياسية فاسدة ولا الآخرون جميعهم اوادم ولبنان صار ملزما بالاصلاح البنيوي والجذري للبنية الاقتصادية والمالية ولن تقوم الدولة مع الفساد
lebanon 24
30/05/2021 01:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ديفيد شينكر: الشعب اللبناني بحاجة لحكومة من المختصين والنخبة السياسية الحاكمة في لبنان لا تكترث لحاجات الشعب
lebanon 24
30/05/2021 01:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أكّدت بعد لقائها الرئيس عون على التضامن ومساندة المنظمة للبنان وإصرارها على فتح مكتب إقليمي فيه كما وناشدت الطبقة السياسية إيجاد حلٍ سريع للأزمة
lebanon 24
30/05/2021 01:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2021-05-29
18:05 | 2021-05-29
18:04 | 2021-05-29
17:03 | 2021-05-29
16:42 | 2021-05-29
16:02 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website