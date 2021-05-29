أخبار عاجلة

بشار الجعفري: تهنئة الرئيس عون في هذه الظروف لها أبعاد وتتجاوز البروتوكول وهي مشاركة لبنانية بالنصر

Lebanon 24
29-05-2021 | 14:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بشار الجعفري: ذهاب الرئيس الاسد للتصويت في دوما هو ذروة الاعلان عن النصر
lebanon 24
30/05/2021 01:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تلقى برقية تهنئة بعيد المقاومة والتحرير من الرئيس السوري بشار الأسد
lebanon 24
30/05/2021 01:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بالبطريرك الراعي لتهنئته لمناسبة عيد البشارة
lebanon 24
30/05/2021 01:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الصباغ: فوز الرئيس بشار الأسد برئاسة الجمهورية السورية بنسبة ٩٥،١٪؜ من عدد أصوات المقترعين الصحيحة
lebanon 24
30/05/2021 01:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2021-05-29
18:05 | 2021-05-29
18:04 | 2021-05-29
17:03 | 2021-05-29
16:42 | 2021-05-29
16:02 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website