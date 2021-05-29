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كاي هافارتس يمنح التقدم لتشيلسي على مانشيستر سيتي بتسجيله أول أهداف مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
29-05-2021 | 15:55
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