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‏تحالف دعم الشرعية في اليمن: الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية

Lebanon 24
29-05-2021 | 18:50
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