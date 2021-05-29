أخبار عاجلة

‏آلاف البرازيليين يخرجون في مسيرة مناوئة لرئيس البلاد

Lebanon 24
29-05-2021 | 19:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يكشف عن نشر قوات عسكرية بمدينة كالي بجنوب غرب البلاد بعد مقتل 3 أشخاص على الأقل باحتجاجات عنيفة بشكل متزايد ووسط تعطل محادثات لإنهاء الانتفاضة الاجتماعية
lebanon 24
30/05/2021 08:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي بحث معه في الوضع النقدي في البلاد وموضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم
lebanon 24
30/05/2021 08:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الرئيس بري لـ"الميادين": همّنا الأساسي يجب أن يبقى باتجاه العمل لايجاد الحلول للازمة في البلاد
lebanon 24
30/05/2021 08:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى النائب اسعد درغام وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والوضع في منطقة عكار
lebanon 24
30/05/2021 08:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:15 | 2021-05-30
20:25 | 2021-05-29
20:10 | 2021-05-29
19:53 | 2021-05-29
18:57 | 2021-05-29
18:50 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website