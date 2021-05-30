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البطريرك الراعي في عظة الأحد: لبنان سيخرج من تحت الأنقاض وسيعود دولة مستقلّة سيدة وحرّة وحيادية

Lebanon 24
30-05-2021 | 03:27
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البطريرك الراعي من بعبدا: الحكومة هي العمود الفقري للدولة ولا يجوز غيابها في هذه الأيام فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيراً
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30/05/2021 15:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تصحيح: البطريرك الراعي من بعبدا: الحكومة هي العمود الفقري للدولة ولا يجوز غيابها في هذه الأيام فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيراً
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30/05/2021 15:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي بعظة الأحد: اتصلنا بالسفير السعودي وأبلغناه استنكارنا من جراء تهريب مخدرات داخل إحدى المنتوجات الزراعية وهي ليست لبنانية وطلبنا إليه نقل الاستنكار إلى المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين
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30/05/2021 15:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي بالدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك: نطالب بحكومة انقاذية قادرة على انتشال لبنان من الانهيار والحد من تفكيك أوصال الدولة
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