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الراعي: هناك جزء من الأزمة مفتعل بسبب الجشع والاحتكار ونعم لترشيد الدعم من دون المسّ بأموال الاحتياط التي هي أموال الناس

Lebanon 24
30-05-2021 | 03:32
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