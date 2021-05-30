أخبار عاجلة

الراعي: على هذه القوى يبنى لبنان لا على جماعة سياسية غير قادرة على تأليف حكومة وتأمين الرغيف والبنزين والدواء وأعلنت بنفسها فشلها

Lebanon 24
30-05-2021 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الراعي: نجدّد النداء إلى المعنيين لتأليف الحكومة وليسرعوا في الخروج من سجون شروطهم وليتصفوا بالمناقبية والفروسية وليعملوا بشرف وضمير وليسمعوا أنين الشعب ونحن نخشى أن يُنسى لبنان في مجاهل لعبة السلطة داخلياً وفي صراع المحاور إقليمياً
lebanon 24
30/05/2021 15:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لبنان يلزمه حكومة من الإختصاصيين تكون مدعومة من القوى السياسية والبرلمانية الأساسية من دون ان يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها
lebanon 24
30/05/2021 15:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: هناك أكثر من مسعى عربي ودولي لدفع المسؤولين إلى الإسراع بتأليف حكومة وآخر رسالة من قداسة البابا الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة فجريمة أن يفوّت المسؤولون هذه الفرصة
lebanon 24
30/05/2021 15:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي بالدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك: نطالب بحكومة انقاذية قادرة على انتشال لبنان من الانهيار والحد من تفكيك أوصال الدولة
lebanon 24
30/05/2021 15:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:55 | 2021-05-30
07:20 | 2021-05-30
07:19 | 2021-05-30
07:12 | 2021-05-30
06:57 | 2021-05-30
06:45 | 2021-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website