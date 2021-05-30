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حاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+ لمريض في مستشفى الأرز في الزلقا للتبرّع الاتصال على الرقم 70482500

Lebanon 24
30-05-2021 | 04:10
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30/05/2021 15:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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