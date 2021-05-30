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مسؤول أميركي لـ"واشنطن بوست": بايدن بحث الرد العسكري بعد هجوم الشهر الماضي على مطار أربيل

Lebanon 24
30-05-2021 | 06:57
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