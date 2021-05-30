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الرئيس المصري يوجه باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
30-05-2021 | 07:19
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